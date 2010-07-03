"Огромные языки пламени". Очевидцы рассказали о пожаре в Мытищах

Очевидец рассказал о крупном пожаре в Мытищах телеканалу Москва 24.

"Я вышла на общий балкон, я живу на 20-м этаже, и увидела огромные языки пламени. Было такое ощущение, будто что-то взрывается, не знаю взрывалось или нет, но огонь был мощный", – рассказала Анна.

Девушка добавила, что заметила возгорание, когда выходила из метро "Медведково", уточнив, что на часах было около 11:30.

К настоящему моменту пожарные потушили факел на территории газопровода в Мытищах. Пожару присвоили третий ранг сложности.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать взрыв. В экстренных службах сообщили о восьми пострадавших. Ситуацию с возгоранием взял на личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сергей Собянин сообщил, что на место пожара в подмосковных Мытищах направили дополнительно 50 единиц техники.

Водителей попросили объезжать Осташковское шоссе по Липкинскому и Алтуфьевскому. Сейчас движение на Осташковском шоссе перекрыто от МКАД. Затруднения наблюдаются на участках Волковского, Ярославского шоссе и Олимпийского проспекта в Мытищах.

Москва 24 следит за развитием событий в онлайн-трансляции.

