Пожарные потушили факельное горение на участке газопровода

Эксперт оценил пожар в Мытищах

Пожарные потушили факельное горение на территории газопровода в Мытищах, рассказали в ГУ МЧС РФ.

"Факельное горение ликвидировано", – передает РИА Новости.

Крупный пожар произошел на участке газопровода, пострадали шесть человек. Огонь виден из многих районов столицы. Ему присвоили третий ранг сложности.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать взрыв. Ситуацию взял на личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сергей Собянин заявил, что на место направили дополнительно 50 единиц техники.

Водителей попросили объезжать Осташковское шоссе по Липкинскому и Алтуфьевскому. Сейчас движение на Осташковском шоссе перекрыто от МКАД. Затруднения наблюдаются на участках Волковского, Ярославского шоссе и Олимпийского проспекта в Мытищах.

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