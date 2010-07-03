Водителей попросили выбирать пути объезда из-за пожара в Мытищах

Водителей попросили объезжать Осташковское шоссе по Липкинскому и Алтуфьевскому из-за пожара на участке газопровода в районе Мытищ. Об этом говорится в сообщении регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Там уточнили, что сейчас движение на Осташковском шоссе перекрыто от МКАД. Также затруднено движение на участках Волковского, Ярославского шоссе и Олимпийского проспекта в Мытищах.

Крупный пожар произошел на участке газопровода в подмосковных Мытищах. Огонь виден из многих районов столицы. Ему присвоили третий ранг сложности.

Очевидцы пожара в Мытищах слышали громкий хлопок

Причиной возгорания мог стать взрыв. Сообщается о восьми пострадавших. Ситуацию с возгоранием взял на личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сергей Собянин сообщил, что на место пожара в подмосковных Мытищах направили дополнительно 50 единиц техники.

Москва 24 следит за развитием событий в онлайн-трансляции.

