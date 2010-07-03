Количество пострадавших при пожаре в Мытищах увеличилось до 11

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Количество пострадавших при пожаре на территории газопровода в Мытищах увеличилось до 11. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф.

"Пострадали 11 человек, им оказана помощь, госпитализация никому не понадобилась", – сказал собеседник агентства, уточнив, что у всех диагностированы ожоги 1-й и 2-й степени.

Крупный пожар произошел на участке газопровода в подмосковных Мытищах. Ему присвоен третий ранг сложности. К настоящему моменту пожарные потушили факельное горение на территории газопровода.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать взрыв. Ситуацию с возгоранием взял на личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Сергей Собянин сообщил, что на место пожара в подмосковных Мытищах направили дополнительно 50 единиц техники.

Водителей попросили объезжать Осташковское шоссе по Липкинскому и Алтуфьевскому. Сейчас движение на Осташковском шоссе перекрыто от МКАД. Затруднения наблюдаются на участках Волковского, Ярославского шоссе и Олимпийского проспекта в Мытищах.

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