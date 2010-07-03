Участок Волковского шоссе перекрыли из-за пожара

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Движение на участке Волковского шоссе с 0 по 2,1 километра перекрыто из-за возгорания в районе Мытищ, сообщили в пресс-службе областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Это пришлось сделать, чтобы организовать проезд пожарной техники. Водителей просят выбирать пути объезда по Ярославскому и Пироговскому шоссе.

Ранее сообщалось о перекрытии движения на Осташковском шоссе от МКАД. Объехать участок можно по Липкинскому и Алтуфьевскому шоссе.

Затруднения в движении транспорта есть на Ярославском шоссе и Олимпийском проспекте в Мытищах.

Крупный пожар произошел на участке газопровода в подмосковных Мытищах. Огонь виден из многих районов столицы. Ему присвоили третий ранг сложности.

Причиной возгорания мог стать взрыв. Сообщается о восьми пострадавших. Ситуацию с возгоранием взял на личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В МЧС уточнили, что пожарные потушили факельное горение.

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