СК проводит проверку по факту пожара в Мытищах

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди.1 из 6
По предварительным данным, причиной возгорания мог стать взрыв. Ситуацию взял на личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сергей Собянин заявил, что на место направили дополнительно 50 единиц техники.
Водителей попросили объезжать Осташковское шоссе по Липкинскому и Алтуфьевскому.
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