СК проводит проверку по факту пожара в Мытищах

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

На место пожара в подмосковных Мытищах выехали следователи и криминалисты, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по городу Юлия Иванова.

"По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Уточняется информация о количестве пострадавших", – приводит слова Ивановой Агентство "Москва".

По последним данным, при пожаре на участке газопровода пострадали 11 человек.

Возгоранию присвоили третий ранг сложности. К настоящему моменту пожарные потушили факел на территории газопровода.



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По предварительным данным, причиной возгорания мог стать взрыв. Ситуацию взял на личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сергей Собянин заявил, что на место направили дополнительно 50 единиц техники.

Водителей попросили объезжать Осташковское шоссе по Липкинскому и Алтуфьевскому.

