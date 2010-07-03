СК возбудил уголовное дело после пожара в Мытищах

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности ТЭК после пожара в Мытищах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольгу Врадий.
"По факту пожара, произошедшего на территории ТЭЦ-27 в городском округе Мытищи, возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Нарушение требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса", – сказала Врадий.
В четверг, 11 июля, в Мытищах произошел пожар на участке газопровода. Его уже потушили. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Возникший пожар в зданиях, которые загорелись около участка газопровода, также локализован. Пожар в Мытищах привел к ущербу минимум в 150 миллионов рублей.
Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС рассказали о 13 пострадавших. По информации Агентства "Москва" один из пострадавших был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, еще один человек погиб.
Пенная атака локализовала пожар в районе Мытищ
В качестве предварительной причины пожара называется взрыв. Ситуацию взял на контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Нарушения электроснабжения потребителей в результате пожара на данный момент не возникло. Обстановка в районе пожара спокойная, угроза жителям отсутствует, уточнил замглавы МЧС Илья Денисов.
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