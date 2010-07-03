Один человек погиб и 13 пострадали при пожаре в Мытищах

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Число пострадавших при пожаре в Мытищах выросло. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

По последним данным ведомства, погиб один человек, еще 13 пострадали. Большинству помощь оказали на месте.

В четверг 11 июля в Мытищах произошел пожар на участке газопровода. Его уже потушили. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

Ранее в Центре медицины катастроф сообщали о 12 пострадавших. Одного из них вертолетом доставили в ожоговый центр Подольска.



Пенная атака локализовала пожар в районе Мытищ

В качестве предварительной причины пожара называется взрыв. Ситуацию взял на контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Нарушения электроснабжения потребителей в результате пожара на данный момент не возникло. Обстановка в районе пожара спокойная, угроза жителям отсутствует, уточнил замглавы МЧС Илья Денисов. Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП.

Позже стало известно, что около участка газопровода в Мытищах загорелись еще одно здание и склад. Площадь пожара превышает 1000 квадратных метров.

