Здание и склад загорелись в Мытищах

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Еще одно здание и склад загорелись около участка газопровода в Мытищах, передает "Интерфакс". Площадь пожара превышает тысячу квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших нет. "Загорелось административное здание ООО "Данила Мастер" и склад из ЛМК. Здание на реконструкции, горит кровля", – пояснили в МЧС РФ.

Первый крупный пожар на участке газопровода в Мытищах потушен. Ему присваивали третий ранг сложности. В МЧС пообещали потушить все очаги возгорания в течение часа.

В Центре медицины катастроф рассказали, что в результате пожара пострадали 12 человек, одного из них вертолетом доставили в ожоговый центр Подольска.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать взрыв. Ситуацию взял на личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Очевидцы рассказали о начале пожара в районе Мытищ

Нарушения электроснабжения потребителей в результате пожара на данный момент нет, отметили в компании "Россети Московский регион". Обстановка в районе пожара спокойная, угроза жителям отсутствует, уточнил замглавы МЧС Илья Денисов. Проверку начал СК.