МЧС обещает потушить все очаги пожара в Мытищах в течение часа

13:49
13:49
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Фото: скриншот телеканала Москва 24
Остающиеся очаги пожара на участке газопровода в подмосковных Мытищах будут потушены в течение часа, сообщил замглавы МЧС РФ Илья Денисов.
По его словам, во время возгорания на газопроводе существовала угроза перехода огня на близлежащие объекты, передает телеканал Москва 24.
"Решением мэра Москвы к месту пожара было направлено более 50 единиц пожарно-спасательной техники", – отметил Денисов.
По его словам, пожар, связанный с истечением газа на трубопроводе высокого давления, ликвидирован.
"Происходит горение электрического трансформатора на площади 50 квадратных метров, пожар локализован, готовится пенная атака. Обстановка спокойная, угроза жителям Москвы и области и экологии отсутствует. В ближайшее время пожар будет полностью ликвидирован", – пояснил замглавы МЧС.
Он добавил, что при пожаре пострадало общежитие.
"От пламенного горения произошло возгорание мансардной кровли на площади 30 квадратных метров, пожар в общежитии ликвидирован полностью", – сказал Денисов.
Замглавы МЧС рассказал о пожаре в Мытищах
Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. Нарушения электроснабжения потребителей в результате пожара на данный момент нет, отметили в компании "Россети Московский регион".
Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов прокомментировал телеканалу Москва 24 крупный пожар. Он отметил, что подобные объекты относятся к повышенной категории опасности. При их строительстве используются в том числе роботизированные установки, которые имитируют работу огнеборцев еще до прибытия пожарных.
По предварительным данным, причиной возгорания мог стать взрыв. Ситуацию взял на личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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