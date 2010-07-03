Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Число пострадавших при пожаре в Мытищах возросло до 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр медицины катастроф.

"Количество пострадавших в результате пожара увеличилось до 12 человек, один из них вертолетом доставлен в ожоговый центр Подольска", – сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе регионального министерства здравоохранения рассказали, что за медицинской помощью с легкими ожогами обратились девять пострадавших при пожаре на участке газопровода.

Крупный пожар произошел на участке газопровода в подмосковных Мытищах. Ему присвоен третий ранг сложности. К настоящему моменту пожарные ликвидировали возгорание на участке газопровода.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать взрыв. Ситуацию взял на личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сергей Собянин заявил, что на место направили дополнительно 50 единиц техники.

Нарушения электроснабжения потребителей в результате пожара на данный момент нет, отметили в компании "Россети Московский регион". Обстановка в районе пожара спокойная, угроза жителям отсутствует, уточнил замглавы МЧС Илья Денисов. Проверку начал Следственный комитет РФ.

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