Девять пострадавших обратились за помощью после пожара в Мытищах

Пожар на участке газопровода в Мытищах сняли с коптера
За медицинской помощью с легкими ожогами обратились девять пострадавших при пожаре на участке газопровода в Мытищах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.
Собеседник агентства уточнил, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте. В настоящее время на территории ЧП работают четыре бригады скорой помощи и вертолет подмосковного Центра медицины катастроф.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в Мытищах пострадали 11 человек.
Крупный пожар произошел на участке газопровода в подмосковных Мытищах. Ему присвоен третий ранг сложности. К настоящему моменту пожарные ликвидировали возгорание на участке газопровода в Мытищах.
По предварительным данным, причиной возгорания мог стать взрыв. Ситуацию с возгоранием взял на личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Нарушения электроснабжения потребителей в результате пожара на данный момент нет, отметили в компании "Россети Московский регион". Обстановка в районе пожара спокойная, угроза жителям отсутствует, уточнил замглавы МЧС Илья Денисов. Проверку начал СК.
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