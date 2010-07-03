Девять пострадавших обратились за помощью после пожара в Мытищах

Пожар на участке газопровода в Мытищах сняли с коптера

За медицинской помощью с легкими ожогами обратились девять пострадавших при пожаре на участке газопровода в Мытищах. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

Собеседник агентства уточнил, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте. В настоящее время на территории ЧП работают четыре бригады скорой помощи и вертолет подмосковного Центра медицины катастроф.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в Мытищах пострадали 11 человек.

Крупный пожар произошел на участке газопровода в подмосковных Мытищах. Ему присвоен третий ранг сложности. К настоящему моменту пожарные ликвидировали возгорание на участке газопровода в Мытищах.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать взрыв. Ситуацию с возгоранием взял на личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Нарушения электроснабжения потребителей в результате пожара на данный момент нет, отметили в компании "Россети Московский регион". Обстановка в районе пожара спокойная, угроза жителям отсутствует, уточнил замглавы МЧС Илья Денисов. Проверку начал СК.

