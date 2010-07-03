Установлена причина крупного пожара в Мытищах

Сотрудники Минэкологии Подмосковья назвали причину крупного пожара, который произошел 11 июля в Мытищах, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Как отмечается, специалисты провели рейд по территории, на которой произошел пожар.
"В ходе обследования подтвердилось, что пожар произошел из-за утечки газа. Больше никаких нарушений природоохранного законодательства на территории не выявлено", – говорится в сообщении.
Также в пресс-службе пояснили, как действовать населению при таких пожарах.
"В подобных случаях населению рекомендуется закрыть окна и, по возможности, не выходить на улицу. Если необходимо выйти, следует надеть маску", – добавили в министерстве.
Утром 11 июля в подмосковных Мытищах произошел пожар на участке газопровода. Из-за факельного горения огонь перекинулся на станцию высокого давления, административное здание и склад. В региональном главке МЧС журналистам уточнили, что возгорание возникло вне территории ТЭЦ-27.
Пожару был присвоен третий ранг сложности. Через несколько часов возгорание удалось потушить.
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