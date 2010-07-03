МЧС сообщило о полной ликвидации пожара в районе Мытищ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание в районе Мытищ. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

"12 июля 2019 года в 1:37 – ликвидация пожара", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что для тушения огня было привлечено 157 человек, более 50 единиц техники, а также два вертолета и два пожарных поезда.

Утром 11 июля, в подмосковных Мытищах произошел пожар на участке газопровода. Из-за факельного горения огонь перекинулся на станцию высокого давления, административное здание и склад. В региональном главке МЧС журналистам уточнили, что возгорание возникло вне территории ТЭЦ-27.

Пожару был присвоен третий ранг сложности. Через несколько часов возгорание удалось потушить.

За помощью врачей обратились 13 человек. Один из пострадавших был госпитализирован. Погибла женщина, предположительно, – вахтер, которая первой подала сигнал SOS. СК возбудил уголовное дело.

