Электроснабжение полностью восстановили в Мытищах после пожара

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В подмосковных Мытищах, где ранее произошел пожар на участке газопровода, полностью восстановили электроснабжение, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе компании "Россети Московский регион".

В пресс-службе компании отметили, что в столице не было нарушений электроснабжения, а в Подмосковье были обесточены около 2 тысяч потребителей.

"Благодаря оперативным и профессиональным действиям энергетиков компании "Россети Московский регион" в кратчайшие сроки в течение часа электроснабжение было восстановлено, потребителей запитали по резервной схеме, в том числе от передвижных электростанций", –сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что пока действует особый режим работы. Электрооборудование находится под непрерывным контролем.

11 июля в Мытищах произошел пожар на участке газопровода. Его уже потушили. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

По последним данным, погиб один человек, еще 13 пострадали. Большинству помощь оказали на месте.

Пенная атака локализовала пожар в районе Мытищ

В качестве предварительной причины пожара называется взрыв. Ситуацию взял на контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Замглавы МЧС Илья Денисов сообщил, что в районе пожара обстановка спокойная, угроза жизни отсутствует. Следственный комитет проводит проверку по факту ЧП.

Позже стало известно, что около участка газопровода в Мытищах загорелись еще одно здание и склад. Площадь пожара превышает 1000 квадратных метров.

