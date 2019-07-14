В Наро-Фоминске загорелся склад завода

Складе завода пластмассы загорелся в Наро-Фоминске, передает ТАСС.

ЧП произошло в Володарском переулке. Площадь возгорания достигает 950 квадратных метров. Сейчас оно локализовано, тушение продолжается. Пожар тушат 45 человек и 13 единиц техники.

Угрозы распространения возгорания на соседние здания нет. Информация о пострадавших уточняется.