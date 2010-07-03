В Росархиве рассказали, что будет с документами после пожара

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Глава Федерального архивного агентства (Росархив) Андрей Артизов заявил, что ценные документы не пострадали при пожаре в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ).

"Пожарные молодцы – они оперативно сработали, но при тушении как всегда использовалась вода, и небольшое количество документов оказалось подмочено", – отметил Артизов.

По его словам, намокшие документы будут заморожены и восстановлены при помощи специальной техники.

"Эти замороженные блоки будут помещены в специальную машину, где методом вакуума и специальной сушки медленно-медленно будет вытягиваться вода, чтобы не пострадала и не покоробилась бумага", – уточнил он.

Артизов уточнил, что вакуумная машина уже использовалась при работах по восстановлению библиотеки ГИТИСа.

Глава Росархива также сообщил, что личные фонды писателей и артистов при пожаре не пострадали. Они хранились в другом здании.

На данный момент уже восстановлено движение от Ленинградского шоссе до улице Адмирала Макарова, перекрывавшееся из-за пожара в РГАЛИ. Об этом сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Пожар в здании РГАЛИ на улице Выборгская ликвидирован. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Во время тушения проводилась эвакуация. В результате ЧП никто не пострадал.

В Центре управления в кризисных ситуациях рассказали, что возгорание в пятиэтажном административном здании могло произойти из-за ремонтных работ.

11 июля крупный пожар произошел на участке газопровода в Мытищах. Из-за факельного горения огонь перешел на станцию высокого давления, административное здание и склад.