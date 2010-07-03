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19:51

Родные пострадавших при пожаре в Мытищах могут получить выплаты

общество происшествия пожар

19:51

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Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Родственники погибшей и пострадавшие во время пожара на газопроводе на территории ТЭЦ-27 могут получить выплаты от страховой компании ВСК. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национального союза страховщиков ответственности (НССО) и его президента Игоря Юргенса.

"В ВСК подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если случай будет признан страховым", – передает НССО.

На прошлой неделе произошел крупный пожар около ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах. Перекрывалось движение по Осташковскому шоссе.

Пожарные пытались потушить огонь в течение нескольких часов. Рядом с ТЭЦ загорелись склад и административное здание, пострадали также машины и близлежащие дома.

По данным МЧС, при пожаре погиб один человек – вахтер, которая первой подала сигнал SOS. Пострадали 13 человек.

СК расследует уголовное дело. Пожар произошел из-за утечки газа.

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