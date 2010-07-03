Вертолет эвакуировал двух пострадавших при пожаре в Троицке

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал в специализированное лечебное учреждение двух мужчин, получивших ожоги при пожаре в Троицке.

Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы (ГОЧСиПБ).

В полете пострадавших сопровождала авиамедицинская бригада. По словам оперативного дежурного, произошло возгорание малоэтажного жилого здания.

Ранее сообщалось, что за десять лет работы санитарной авиации вертолетами было эвакуировано более 5,5 тысячи человек.