Вертолет эвакуировал ребенка с ожогами на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуировал ребенка, получившего ожоги в районе Новокосино.

Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Там отметили, что произошел несчастный случай. До больницы ребенка сопровождала авиамедицинская бригада.

Ранее сообщалось, что за десять лет работы санитарной авиации вертолетами было эвакуировано более 5,5 тысячи человек.