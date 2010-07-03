Вертолет МАЦ эвакуировал сбитого в Зеленограде ребенка

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вертолет Московского авиационного центра эвакуировал из Зеленограда ребенка, которого сбил автомобиль. Об этом сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло в 8-м микрорайоне. Экипаж дежурного санитарного вертолета МАЦ вылетел на место.

Девочку экстренно эвакуировали в специализированное лечебное учреждение города. На борту ее сопровождает авиамедицинская бригада.