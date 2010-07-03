Около тысячи человек эвакуировали из-за замыкания на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Из здания на северо-западе Москвы эвакуировали около тысячи человек в связи с коротким замыканием.

Об этом Агентству "Москва" сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС.

Замыкание произошло в подвале технического помещения на улице Лодочная, дом 43.

В результате сработала пожарная сигнализация, после чего из здания вывели жильцов. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее из-за задымления в подвале эвакуировали посетителей фитнес-клуба на северо-западе Москвы.