Из фитнес-клуба в Москве эвакуировали людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Из фитнес-клуба на северо-западе Москвы эвакуировали людей. В нем произошло задымление в подвале.

Как сообщает МЧС, поступила заявка о загорании по адресу: СЗАО, улица Лодочная, дом № 43.

Произошло срабатывание пожарной сигнализации. Из здания были выведены около 1000 человек.

В подвале произошло короткое замыкание. Никто не пострадал. Сейчас устанавливаются причины задымления.

Ранее произошло задымление в гипермаркете METRO на улице Маршала Прошлякова в Строгине. Из здания были эвакуированы более 100 человек.

