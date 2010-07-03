В МЧС назвали предварительную причину пожара в восьми зданиях в Самаре

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Причиной пожара в жилых домах в Самаре стала детская шалость с огнем, заявил начальник ГУ МЧС по региону Олег Бойко.

Такие итоги показала предварительная проверка с помощью камер видеонаблюдения, передает РИА Новости.

В Железнодорожном районе города горят три частных жилых дома и пять нежилых построек. По информации пресс-службы МЧС РФ, пострадавших нет, жильцы домов эвакуировались самостоятельно. Пожар локализовали.

Жильцов, чьи дома пострадали, готовы разместить в пункте временного размещения, сообщила представитель администрации города. Пункт разворачивают в 59-й школе на Белгородской улице. Число погорельцев уточняется.

