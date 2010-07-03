В Пятигорске загорелся цех по производству шуб

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В Пятигорске на улице Краснослободской произошло возгорание в цехе по производству шуб – огнем охвачена площадь около тысячи квадратных метров, передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Пожару присвоен второй ранг сложности. Огонь вспыхнул на кровле цеха.

Ранее в ночь с субботы на воскресенье крупный пожар произошел в Сергиевом Посаде. Сообщалось, что площадь, охваченная огнем, составила около 500 квадратных метров. К утру пожар был полностью ликвидиован.