Пожар в Сергиевом Посаде полностью потушен

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В подмосковном городе Сергиев Посад экстренные службы полностью ликвидировали огонь на складских помещениях. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по МО.

"Пожар в складском помещении по адресу: Сергиев Посад, улица Фабричная, дом 7 корпус "Б" полностью ликвидирован", – заявили в ведомстве.

В ночь с субботы на воскресенье в Сергиевом Посаде произошел крупный пожар. Сообщалось, что площадь, охваченная огнем, составила около 500 квадратных метров.

Ранее сотрудники пожарной охраны проинформировали СМИ об устранении открытого горения. Сведений о пострадавших не поступало.