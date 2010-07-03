Пожар площадью 500 квадратных метров произошел в Сергиевом Посаде

Фото: Москва 24/Татьяна Уханова

В подмосковном городе Сергиев Посад произошел крупный пожар. Загорелись складские помещения. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по МО.

"Поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Сергиев Посад, улица Фабричная, дом 7, строение "Б", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что площадь пожара по предварительным данным составила около 500 квадратных метров.

"Принятыми мерами открытое горение было ликвидировано", – заключили в МЧС.

На данный момент сведений о пострадавших не поступало.

Ранее на МКАД загорелся автомобиль. Очевидцы случившегося сняли происшествие на камеры мобильных телефонов.