После пожара в Хабаровском крае МЧС проверит все палаточные лагеря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

МЧС разработает нормативные требования пожарной безопасности в палаточных лагерях. Об этом сообщает пресс-служба министерства просвещения РФ по итогам заседания межведомственной комиссии.

Также в ведомстве инициировали проверки таких лагерей по всей стране.

По словам министра просвещения Ольги Васильевой, сейчас в стране открыты 700 лагерей палаточного типа, а в течение года будет работать 1390 подобных лагерей.

"Важно, чтобы были детально прописаны требования к размещению, устройству и содержанию лагерей палаточного типа", – приводит пресс-служба слова министра.

Пожар в палаточном лагере на территории комплекса "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Причиной ЧП могло стать упавшее на обогреватель полотенце.

В лагере в тот момент находились 175 детей. Погибли четыре ребенка. Еще девять человек пострадали.

СК завел два уголовных дела по факту пожара в "Холдоми". Арестованы подозреваемые – директор коммерческой организации, которой принадлежит детский оздоровительный лагерь "Холдоми" (учредитель и директор ООО "Экстрим сервис"), Виталий Бурлаков и директор этого лагеря Максим Кузнецов. Также арестован сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев, ответственный за проверки.

После ЧП было принято решение закрыть детский лагерь. Всех детей оттуда уже вывезли.

В палаточных лагерях Подмосковья после трагедии в Хабаровском крае усиливают меры пожарной безопасности. В окрестностях столицы их с десяток, и они могут вместить полторы тысячи человек. В Ленинском районе сотрудники МЧС потребовали устранить некоторые нарушения. В одном из лагерей обнаружили обогревательные приборы.

