Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

В Хабаровском крае случилась трагедия. Из-за пожара, который произошел в палаточном лагере, погибли четверо детей. Власти региона сообщили, что объявят траур по погибшим с 24 июля. Рассказываем, что известно о происшествии на данный момент.

Фото: пресс-служба МЧС РФ по Хабаровскому краю

Пожар среди ночи

Ночью 23 июля в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", который располагается в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края, произошел пожар. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС боролись с огнем более двух часов. В результате ЧП 20 палаток из 26 полностью сгорели.

В огне погибла 11-летняя девочка, еще трое детей скончались в больнице. Пяти взрослым медицинскую помощь оказали амбулаторно. В момент происшествия в лагере находились 189 воспитанников.

Следственный комитет опубликовал видео с места пожара. На кадрах видно, что палаточный лагерь почти полностью выгорел, остались лишь испепеленные опоры каркасов и кроватей. Также в краевом СК возбудили два уголовных дела. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, допрашиваются работники лагеря, отдыхающие, должностные лица контрольно-надзорных органов. В свою очередь, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование в центральный аппарат ведомства.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова назвала ЧП страшной трагедией.





Анна Кузнецова уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Страшная трагедия, мы на связи со всеми уполномоченными ведомствами, с коллегой в Хабаровском крае. Но как такое могло произойти во время организованного отдыха детей? Вообще непонятно, входит ли проживание в палатках в программу организации отдыха в лагере.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщил, что проверяющая комиссия не давала разрешения открывать палаточный лагерь на территории базы отдыха "Холдоми". При этом работа комиссии, которая изучала базу отдыха, также будет проверена.



Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и директор палаточного лагеря Максим Кузнецов на месте пожара в палаточном лагере "Холдоми", где сгорело 20 палаток. Фото: пресс-служба МЧС РФ по Хабаровскому краю

Премьер-министр Дмитрий Медведев также заявил, что детский палаточный лагерь в Хабаровском крае работал с серьезными нарушениями.



Дмитрий Медведев премьер-министр Очевидно, что там были грубейшие нарушения безопасности.

Медведев поручил разобраться, "кто давал разрешения на создание подобного рода мест отдыха, привлекался ли к этим вопросам Роспотребнадзор, какие документы передавались в органы образования". Он также поручил проверить все лагеря, аналогичные сгоревшему в Хабаровском крае.

Сам директор лагеря Максим Кузнецов утверждает, что у него имелись все разрешительные документы от Госпожнадзора и Роспотребнадзора.





Максим Кузнецов директор палаточного детского лагеря "Холдоми" Наш лагерь постоянно проверяли. У нас есть все разрешительные документы и Госпожнадзора, и Роспотребнадзора. Были и плановые осмотры, выданы документы на заезд 450 детей.

Позднее директор сообщил о своем задержании в качестве подозреваемого. Также на допрос вызвали и директора компании "Экстрим сервис" Виталия Бурлакова, которому принадлежит детский лагерь "Холдоми". После допроса Бурлакова и Кузнецова поместят в изолятор временного содержания, добавила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Все сгорело моментально"

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

"Пожар начался в третьем часу ночи, и за десять минут все палатки сгорели. Мы ничего не тушили сами. Все сгорело моментально, детей еле успели эвакуировать. Пожарные приехали и тушили уже только то, что сгорело", – говорит Максим Кузнецов.





Максим Кузнецов директор палаточного детского лагеря "Холдоми" Палатки – это не отдельный палаточный городок, а просто палаточное размещение. Они были достаточно комфортабельные, куплены на заводе-изготовителе, с действующим сертификатом пожарной безопасности.

По данным ТАСС со ссылкой на осведомителя в правоохранительных органах, многоместные палатки, где проживали дети, отапливались обогревателями. По одной из версий, в одном из обогревателей могла быть неисправность, приведшая к пожару. Также на обогревателях, вероятно, могли сушить полотенца или одежду.

В пресс-службе губернатора и правительства региона сообщили, что с 24 июля в Хабаровском крае будет объявлен траур по погибшим детям.