Число жертв пожара в лагере под Хабаровском увеличилось до четырех

13:33 (обновлено 23.07.2019 14:26)
13:33
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Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Четыре человека погибли при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, сообщает "Интерфакс".
Пресс-секретарь губернатора региона Надежда Томченко уточнила, что в районной больнице поселка Солнечный скончался мальчик, получивший сильные ожоги.
Сразу после ЧП сообщалось об одной погибшей девочке 11 лет и трех детях, госпитализированных в больницу с сильными ожогами. Позже в реанимации скончались еще две девочки.
В Хабаровском крае с 24 июля будет объявлен траур.
Пожар в палаточном лагере случился ночью 23 июля, сгорели 20 из 26 палаток. По данным СМИ, работники лагеря поздно вызвали спасателей, пытались сами потушить пламя. Детей временно разместили в деревянном корпусе на территории туристической базы.
Директор организации-владельца лагеря в Хабаровском крае и директор палаточного лагеря задержаны по делу о гибели детей.
По одной из версий, пожар в лагере мог начаться из-за обогревателя, на котором, вероятно, сушили полотенце или одежду.
В МЧС заявили, что палаточный лагерь работал без разрешительных документов. Еще весной во время проверки там нашли нарушения правил пожарной безопасности. Возбуждено два уголовных дела.
Губернатор Сергей Фургал сообщил, что проверяющая комиссия не давала разрешения открывать палаточный лагерь на территории "Холдоми".
В настоящий момент на месте ЧП работают следственно-оперативная группа, следователи и криминалисты. Изымается необходимая для расследования документация. Допрашиваются работники лагеря, отдыхающие, должностные лица.
В момент происшествия в лагере находились 189 детей. Всего пострадали 12 человек. В этом списке значатся и четверо погибших детей. Пяти взрослым медицинскую помощь оказали амбулаторно.
СК возбудил два уголовных дела после пожара в лагере под Хабаровском
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