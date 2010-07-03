Число погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае увеличилось до двух

Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Количество погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае увеличилось до двух. В результате пожара погибла еще одна девочка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф.

Ранее сообщалось об одной погибшей девочке и трех детях, госпитализированных в больницу с сильными ожогами.

Пожар в палаточном лагере случился ночью 23 июля, сгорели 20 из 26 палаток. По данным СМИ, работники лагеря поздно вызвали спасателей, пытались сами потушить пламя. Детей временно разместили в деревянном корпусе на территории туристической базы.

По одной из версий, пожар в лагере мог начаться из-за обогревателя, на котором, вероятно, сушили полотенце или одежду.

В МЧС заявили, что палаточный лагерь работал без разрешительных документов. Еще весной во время проверки там нашли нарушения правил пожарной безопасности. Возбуждено два уголовных дела.

Губернатор Сергей Фургал сообщил, что проверяющая комиссия не давала разрешения открывать палаточный лагерь на территории "Холдоми". "Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", – подчеркнул глава региона.

В настоящий момент на месте ЧП работают следственно-оперативная группа, следователи и криминалисты. Изымается необходимая для расследования документация. Допрашиваются работники лагеря, отдыхающие, должностные лица.

