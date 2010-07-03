Минздрав назвал число пострадавших при пожаре в лагере под Хабаровском

11:01
11:01
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Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
При пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае пострадали 11 человек, сообщили в Минздраве РФ. Еще один человек погиб, передает РИА Новости. Это девочка 2008 года рождения.
Пяти взрослым медицинскую помощь оказали в амбулаторной форме. Шестерых детей госпитализировали. Одного из них уже выписали.
Ранее сообщалось, что четыре ребенка доставлены в Солнечную районную больницу – три девочки и один мальчик. У троих сильные ожоги, врачи борются за их жизнь.
Пожар вспыхнул накануне. Из 26 палаток сгорели 20. На месте находились 189 детей. Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 28 человек и девять единиц техники.
Следователи возбудили два уголовных дела: "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
Следственный комитет опубликовал видео с места пожара в лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. На кадрах видно, что палаточный лагерь почти полностью выгорел, остались лишь испепеленные опоры каркасов и кроватей.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что возгорание в лагере могло произойти в результате неисправности обогревателя. Не исключено, что на обогревателе сушили одежду. Другие версии пожара также рассматриваются. Власти Хабаровского края выплатят семье погибшей один миллион рублей.
В настоящий момент на месте ЧП работают следственно-оперативная группа, следователи и криминалисты. Изымается необходимая для расследования документация. Допрашиваются работники лагеря, отдыхающие. должностные лица контрольно-надзорных органов. Проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Сообщается, что работа комиссии, которая изучала базу отдыха, будет проверена. Разрешения на открытие лагеря никто не давал.
Причиной пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае мог стать обогреватель
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