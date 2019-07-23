СК возбудил два уголовных дела после пожара в лагере под Хабаровском

Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Следователи возбудили два уголовных дела после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ по региону.

По факту происшествия возбуждено дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что возгорание в лагере могло произойти в результате неисправности обогревателя.

"Многоместные палатки, где проживали дети, отапливались обогревателями. По одной из версий, в обогревателе могла быть неисправность, приведшая к пожару. Не исключено, что на обогревателе сушили одежду. Другие версии пожара также рассматриваются", – сказал собеседник агентства.

Видео: МЧС

В настоящий момент на месте ЧП работают следственно-оперативная группа, следователи и криминалисты. Изымается необходимая для расследования документация. Допрашиваются работники лагеря, отдыхающие. должностные лица контрольно-надзорных органов. Проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Пожар вспыхнул накануне на территории палаточного городка на территории горнолыжного комплекса "Холдоми". Из 26 палаток сгорели 20. Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 28 человек и девять единиц техники.

На месте находились 189 детей. В результате ЧП трое детей получили серьезные ожоги. Сейчас они находятся в больнице. Еще одна девочка 2008 года рождения в результате полученных травм скончалась. Власти Хабаровского края выплатят семье погибшей девочки один миллион рублей.

Сообщается, что работа комиссии, которая изучала базу отдыха, будет проверена. Разрешения на открытие лагеря никто не давал.

