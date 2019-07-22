В Хабаровском крае ребенок погиб при пожаре в палаточном городке

Фото: Агентство "Москва"

В Солнечном муниципальном районе Хабаровского края погиб один ребенок при пожаре в палаточном городке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"По прибытии первых подразделений установлено, что всего было 26 палаток, из них 20 сгорели. На месте находилось 189 детей, из которых трое пострадали, находятся в реанимации, один ребенок погиб", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что остальных детей перенаправили в находящиеся на территории комплекса домики для отдыхающих. К настоящему моменту пожар удалось ликвидировать. Пожар тушили восемь человек и четыре единицы техники. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее сообщалось что пожарные спасли пятерых человек при тушении квартиры в Кунцеве. Пострадал один человек. Пожар произошел в квартире на верхнем этаже 12-этажного жилого дома на улице Академика Павлова.

