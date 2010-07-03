Пожарные спасли двух человек при ликвидации возгорания в квартире на севере столицы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожарные спасли ребенка и взрослого при ликвидации пожара в квартире, расположенной в столичном районе Коптево, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Уточняется, что возгорание произошло по адресу: 3-й Михалковский переулок, дом 21.

В одной из квартир, расположенной на пятом этаже, загорелись личные вещи и мебель на площади 25 квадратных метров.



"В ходе работ по ликвидации пожара пожарные спасли двух человек (один из них – ребенок), всех спасенных передали медикам для осмотра и оказания помощи", – говорится в сообщении.

6 июля пожарные спасли пятерых человек при тушении квартиры в Кунцеве. Еще один человек пострадал. Сигнал о возгорании поступил в дежурную смену ЦУКС 6 июля в 07:57. Пожар произошел в квартире на верхнем этаже 12-этажного жилого дома на улице Академика Павлова.

