Семь человек спасли при пожаре на севере Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Возгорание произошло в мусоропроводе жилого дома в Дмитровском районе столицы. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по городу.

Пожар произошел 3 июля на улице Вагоноремонтной, доме № 5, корпусе 2. Площадь возгорания составила около пяти квадратных метров.

"Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и в 16:15 минут загорание было ликвидировано", – говорится в сообщении.

В ходе тушения пожара были спасены семь человек, из них двое детей. Всех спасенных оперативно передали медикам для осмотра.

Ранее сообщалось, что в ходе тушения пожара в жилом доме в столичном районе Новокосино были спасены шесть человек. Причиной пожара стало короткое замыкание в электрощитке.

