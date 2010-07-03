Шесть человек спасли при пожаре на востоке столицы

Сотрудники МЧС спасли шесть человек в ходе тушения пожара в жилом доме в столичном районе Новокосино, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
Уточняется, что пожар вспыхнул по адресу: улица Новокосинская, дом 11, корпус 1.
"В ходе тушения сотрудники МЧС спасли шесть человек, выведя их на улицу в самоспасателях", – сказал собеседник агентства.
Отмечается, что одного пострадавшего передали медикам.
В пресс-службе ГУ МЧС РФ агентству сообщили, что причиной пожара стало короткое замыкание в электрощитке.
В воскресенье, 30 июня, сотрудники ГИБДД спасли из огня в Подольске трех человек с помощью троса и покрывала. Находившиеся на патрулировании района капитан полиции Борис Злыднев и лейтенант полиции Александр Соловьев заметили дым из многоквартирного дома по улице Быковская. Они оперативно сообщили о пожаре в экстренные службы, после чего прибыли к месту возгорания, где организовали эвакуацию людей.
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