Человек погиб и 11 пострадали в результате хлопка газа в пятиэтажке под Владимиром

Фото: vk.com/strnov

Шесть квартир пострадали в результате хлопка газа, который произошел в пятиэтажке в Коврове Владимирской области, сообщает "Интерфакс". По последним данным, один человек погиб, еще 11 пострадали. Среди них сотрудники полиции и пожарные.

ЧП произошло в одной из квартир пятиэтажного дома №1/2 по улице Зои Космодемьянской. По некоторым данным, причиной взрыва стал бытовой конфликт между жильцами квартиры.

Предварительно, молодой мужчина, находясь в квартире с родителями, начал ссориться с пожилой матерью, а затем намеренно нарушил целостность газового оборудования и, когда газ стал поступать в помещение, зажег зажигалку.

Вспыхнул пожар площадью 50 квадратных метров. В результате ЧП погиб глава семьи. Его жена и сын получили серьезные травмы, их госпитализировали. Также от волны раздавшегося хлопка травмы получила пожилая женщина, проживающая на первом этаже этого дома.

Среди пострадавших могут быть и три сотрудника правоохранительных органов, прибывших по звонку соседей чтобы успокоить дебошира.

В СК сообщили, что в качестве основной версии случившегося рассматриваются неадекватные действия сына погибшего мужчины. Известно, что за день до ЧП он выписался из специализированной клиники.

Уточняется, что в месте подводки газа к плите и водонагревательной колонке вырваны соединительные шланги, что и послужило причиной утечки газа и ее последствиям.