Автосервис загорелся на территории бывшего завода "Серп и Молот"

Крупный пожар произошел в районе бывшего завода "Серп и Молот" на юго-востоке столицы. Горит автосервис по разбору автомобилей. Столб черного дыма виден на улице Волочаевская. По словам очевидцев, с места пожара слышны хлопки, сообщает телеканал Москва 24.
Пожарно-спасательные подразделения тушат пожар. Есть угроза перехода огня на соседнее здание. Площадь возгорания составляет 250 квадратных метров.
"Внутри помещений автосервиса находились баллоны с газом, но сейчас их вынесли. Есть угроза перехода огня на соседний ангар и припаркованные рядом автомашины", – цитирует ТАСС источник в экстренных службах. Агентство "Москва" сообщает, что в бытовках взрываются газовые баллоны, вверх идет густой черный дым.
Видео: телеграм-канал "Московские новости"
"По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений происходит загорание двух бытовок. Информации о пострадавших не поступало", – говорится на сайте главка МЧС.
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