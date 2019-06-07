Автосервис загорелся на территории бывшего завода "Серп и Молот"

Фото: Москва 24

Крупный пожар произошел в районе бывшего завода "Серп и Молот" на юго-востоке столицы. Горит автосервис по разбору автомобилей. Столб черного дыма виден на улице Волочаевская. По словам очевидцев, с места пожара слышны хлопки, сообщает телеканал Москва 24.

Пожарно-спасательные подразделения тушат пожар. Есть угроза перехода огня на соседнее здание. Площадь возгорания составляет 250 квадратных метров.

"Внутри помещений автосервиса находились баллоны с газом, но сейчас их вынесли. Есть угроза перехода огня на соседний ангар и припаркованные рядом автомашины", – цитирует ТАСС источник в экстренных службах. Агентство "Москва" сообщает, что в бытовках взрываются газовые баллоны, вверх идет густой черный дым.

