Пожар в ангаре на Ярославском шоссе ликвидирован

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Пожарные ликвидировали возгорание в складских помещениях на Ярославском шоссе на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Возгорание произошло по адресу: Ярославское шоссе, 2в. В горящем здании были слышны несколько хлопков, очевидцы сообщили о густом черном дыме.

Пожару присвоили третий номер сложности. В результате пожара частично обрушилась кровля здания. В тушении огня принимали участие 52 сотрудника МЧС, 13 единиц техники и пожарный поезд.

По предварительной информации, пострадавших нет.