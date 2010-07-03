Пожар на Ярославском шоссе локализован

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Пожарные локализовали возгорание, возникшее на складе на Ярославском шоссе на территории около 2 тысяч квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.

Возгорание произошло по адресу: Ярославское шоссе, 2в. В горящем здании были слышны несколько хлопков, очевидцы сообщили о густом черном дыме.

Пожару был присвоен третий номер сложности, максимальный для Москвы – пятый.

В результате пожара частично обрушилась кровля здания. В тушении огня принимают участие 52 сотрудника МЧС, 13 единиц техники и пожарный поезд.

По предварительной информации, пострадавших нет.