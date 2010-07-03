Человек погиб при пожаре на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб при пожаре в многоэтажном жилом доме в Очаково-Матвеевском, рассказали Агентству "Москва" в экстренных службах города.

Возгорание произошло в квартире жилого дома 42 на улице Матвеевской. С расположенных выше этажей спасены 10 человек, включая двоих детей. 15 человек покинули подъезд самостоятельно.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Ситуация усугублялась тем, что пожар произошел в квартире, которая до потолка завалена мусором и бытовыми отходами.

В настоящее время пожар ликвидирован.

Ранее два человека пострадали при пожаре в столичной квартире. Возгорание произошло по адресу улица Воротынская, дом 2, корпус 2. Его площадь составила около 4 квадратных метров.