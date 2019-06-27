Пожар произошел на территории войсковой части в центре Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Выселенное административное здание загорелось на территории войсковой части в столице, сообщает Агентство "Москва".

Пожар произошел по адресу улица 2-я Бауманская, дом 10. Там находится войсковая часть № 10555. Сейчас объект не эксплуатируется.

Огонь перешел на перекрытия. Сейчас пожар потушен, общая площадь составляла около 35 квадратных метров. В здании горел второй этаж, а также перекрытия между вторым и третьим этажами.