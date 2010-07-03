Пожар на складах в Подмосковье потушен

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Пожарные ликвидировали пожар в Ленинском районе Подмосковья, сообщает ТАСС. На площади 1,8 тысячи квадратных метров горели четыре ангара и шесть металлических контейнеров.

Огонь вспыхнул около 10:00. В 13:28 пожар локализовали. По предварительным данным, пострадавших нет.

По словам очевидцев, на складе хранятся ковры и изделия из пластика.

