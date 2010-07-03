Один человек погиб при пожаре в квартире на севере Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Головинском районе Москвы в результате пожара погиб человек, передает Агентство "Москва".

Как уточнила пресс-служба Главного управления МЧС России по городу, пожар произошел по адресу Кронштадтский бульвар, дом 19, корпус 3.

Загорелась одна из квартир на последнем этаже пятиэтажного дома. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Один человек погиб, еще один пострадал.



Ранее сообщалось, что загорелась квартира на девятом этаже в 25-этажном доме на Вешняковской улице. Жители были эвакуированы. Когда пожарные вскрыли дверь в помещение, оно оказалось сильно захламлено.

