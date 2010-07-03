Пожар в многоэтажке на востоке Москвы потушен

Пожар в квартире на востоке столицы потушен. Об этом сообщили Агентству "Москва" в ЦУКС столичного главка МЧС.

Как уточнили в ведомстве, информация о возгорании в одной из квартир на девятом этаже 25-этажного жилого дома на улице Вешняковской поступила на пульт дежурного в 10:34. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место и приступили к спасению людей и ликвидации пожара.

В 10:53 пожарным удалось локализовать возгорание на площади 10 квадратных метров, а в 11:02 оно было ликвидировано. С расположенных выше этажей эвакуировали десять человек. Сведений о пострадавших не поступало, уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось об эвакуации людей из многоэтажного дома № 24, корпуса 1, на Вешняковской улице, где произошло возгорание в квартире.