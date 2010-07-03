Людей эвакуируют из многоэтажного дома в Москве из-за пожара

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Возгорание произошло в квартире жилого дома в столичном районе Вешняки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В 25-этажном жилом доме по адресу улица Вешняковская, дом № 24, корпус 1, произошло возгорание в квартире на девятом этаже. Существует угроза перехода огня", – рассказал собеседник агентства.

В настоящий момент происходит эвакуация людей из дома.

Ранее сообщалось, что пожар случился в 12-этажном панельном жилом доме по адресу улица Адмирала Макарова, 9А. Из дома были эвакуированы 15 человек.

