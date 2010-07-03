Загорелся жилой дом на севере Москвы

При пожаре в жилом доме в столичном районе Войковский погибли два человека, еще 15 были спасены, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в МЧС, в 1:55 поступила информация о пожаре в 12-этажном панельном жилом доме по адресу: улица Адмирала Макарова, 9А.

Из дома были эвакуированы 15 человек, включая двоих детей. Один пострадавший передан медикам. Два человека погибли.

Возгорание локализовано. Пожарные занимаются его ликвидацией.