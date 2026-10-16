Авербух счел преждевременными разговоры о ледовом шоу с детьми Слуцкой и Навки

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Говорить о создании ледового шоу с детьми звезд фигурного катания, включая Ирину Слуцкую и Татьяну Навку, пока рано. Об этом можно подумать лет через 10, заявил ТАСС серебряный призер Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух.

"Всему свое время на данный момент. Дочери Татьяны Навки и Ирины Слуцкой еще маленькие совсем. Никто из них пока больших результатов не добился", – подчеркнул он.

По словам Авербуха, говорить о полноценном проекте с участием юных фигуристок можно будет только после того, как они покажут свои результаты на льду.

Ранее 12-летняя дочь Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Надежда дебютировала в соревнованиях по танцам на льду на Кубке Евгения Плющенко. Песков рассказал, что переживал за нее. По его словам, Надежда начала заниматься парным катанием и танцами, и это ее первые старты.

Песков также выразил надежду, что дочь сможет завоевать олимпийское золото. При этом он заметил, что добиться такого результата крайне сложно.

