Врач Царева: утяжеленное одеяло может ухудшать сон при повреждениях на коже

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Утяжеленное одеяло может ухудшать самочувствие людей, склонных к гипотонии и имеющих повреждения на коже. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.

По ее словам, в целом утяжеленные одеяла могут иметь положительный эффект. Оказываемое ими давление на тело способно немного успокаивать, снимать тревожность и приводить к более быстрому засыпанию.





Елена Царева врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Но есть нюансы. В частности, некоторые пациенты жалуются, что такое одеяло мешает им свободно переворачиваться во сне, они каждый раз просыпаются. Поэтому, если есть такая реакция, следует отказаться от подобного предмета в спальне, иначе сон рискует стать некачественным.

Также утяжеленное одеяло может нарушать спокойный сон тех, у кого на теле есть какие-то повреждения: ожоги, ссадины и так далее. Постоянное давление на кожу может замедлять процесс заживления и усиливать дискомфорт, добавила эксперт.

"Важно учитывать, что среди утяжеленных одеял есть те, которые наполнены микросферами, а они имеют свойство удерживать выделяемое человеком тепло и создавать эффект нагрева. С одной стороны, это может давать дополнительный расслабляющий эффект и улучшать засыпание. С другой, повышение температуры во время сна способно также приводить к снижению его глубины. Не зря сомнологи рекомендуют проветривать спальню и поддерживать в ней климат в пределах 21–18 градусов", – подчеркнула Царева.

К тому же надо помнить, что если человеку жарко, он потеет всю ночь, то у него резко возрастает риск возникновения обезвоживания. А это не самая хорошая история для тех, кто склонен к тромбообразованию и, например, снижению артериального давления, предупредила врач.

Ранее врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов рассказал, что перед сном важно отказаться от информационно значимых, стимулирующих на различные мысли звуков. Чаще всего такими является новостная повестка и подкасты политических обозревателей. Они будоражат мозг, заставляют переживать и мешают расслабиться.